Calciomercato Lazio, Muriqi rispunta per l'attacco. L'agente: "Il futuro in 10 giorni"

Non solo Borja Mayoral, Igli Tare potrebbe portare a Roma più di un attaccante per il prossimo anno. Prosegue il corteggiamento per l’attaccante spagnolo del Real Madrid che, però, non è l’unico obiettivo. Il prossimo colpo della Lazio potrebbe arrivare dalla Turchia. Si tratta di Vedat Muriqi, centravanti classe 1994 del Fenerbache. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, media turchi sono pronti a scommettere sul suo approdo nella Capitale. Per caratteristiche assomiglia molto a Olivier Giroud: è più giovane ma è molto alto (1,94 cm) ed è mancino proprio come l’attaccante francese cercato a gennaio dalla dirigenza biancoceleste. Muriqi vanta già 23 presenze e 8 reti con la maglia della nazionale del Kosovo. L’attaccante ha, però, origini albanesi e questo potrebbe convincerlo ad accettare le lusinghe di Tare.

LE PAROLE DEL PROCURATORE - Haluk Canatar, agente di Muriqi, ha parlato di recente in merito al futuro del suo assistito: “Ci sono arrivate richieste per Muriqi dall’Italia e dall’Inghilterra, sia verbali che scritte. Le ho inoltrate al Fenerbache. Penso che questi club fisseranno un appuntamento con il club turco nei prossimi 10 giorni. Rappresento Muriqi da 7 anni. Il primo giorno in cui ho assunto l’incarico abbiamo pianificato la sua carriera. Fino ad oggi, le nostre aspettative sono state realizzate. Ha un contratto di 3 anni, qualsiasi decisione e a discrezione del Fenerbache. Lazio? Ogni club di Serie A ha una storia rispettabile, preferisco non fare nomi precisi”.

CONCORRENZA INGLESE - Muriqi-Lazio è una trattativa che può andare in porto, nonostante la concorrenza della Premier League. Anche il Tottenham ha sondato il terreno per il kosovaro in seguito all'infortunio di Kane. Gli Spurs potrebbero tornare a farsi sotto. Molto dipenderà dalla volontà del giocatore che sogna la Champions League.

