Calciomercato Lazio, per la porta spunta Sergio Rico: le ultime

CALCIOMERCATO LAZIO - AAA portiere cercasi. Tra i tanti tasselli da sistemare in casa Lazio c'è anche quello relativo al portiere. Strakosha è certo della conferma, ma alle sue spalle Proto sembrerebbe pronto a dire addio al calcio. Il club biancoceleste, quindi, ha bisogno di un secondo affidabile che possa dare sicurezza all'albanese e farsi trovare pronto in caso di necessità. Oltre a Cragno, Paleari e Consigli si aggiunge un altro nome dall'estero: Sergio Rico. Come sottolinea l'edizione odierna de Il Messaggero, lo spagnolo è in prestito al Psg ma è di proprietà del Siviglia. I rapporti con il club andaluso sono più che ottimi dopo gli affari Immobile e Correa e questo mette la Lazio in una sorta di corsia preferenziale. Il numero uno è gestito dagli stessi procuratori di Luis Alberto e Jony che potrebbero facilitare l'affare. Sergio Rico ha il contratto in scadenza nel giugno del 2021 e questo potrebbe essere un altro alleato per le aquile che potrebbero fare leva su questo. Tare nei prossimi giorni ci proverà.

Lazio, tre calciatori in uscita: non hanno convinto Inzaghi

Lazio, Strakosha stakanovista infaticabile: non ha saltato un minuto

TORNA ALLA HOME PAGE