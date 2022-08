DIRETTA - Calciomercato Lazio, tutte le ultime novità in entrata e in uscita

Cessioni in primo piano con Acerbi che potrebbe far al caso dell'Inter. Kiyine e Akpa Akpro in cerca di sistemazione. E se...

CALCIOMERCATO LAZIO - Dopo un mese intenso di entrate e uscite, la situazione in casa Lazio sembra essersi stabilizzata. Si pensa al campionato che sta per iniziare, ma il mercato è ancora aperto. I primi tasselli sarebbero le cessioni di Francesco Acerbi, Sofian Kiyine e Jean Daniel Akpa Akpro. I tre sono fuori dal progetto biancoceleste e le loro uscite abbasserebbero anche sensibilmente il monte ingaggi. Il difensore piace all'Inter con Inzaghi che ha ammesso, dopo la vittoria della sua Inter, di essere alla ricerca di un rinforzo per il reparto arretrato. Potrebbe essere una soluzione che accontenta tutti. Per il marocchino dopo il Verona e qualche ammiccamento dalla Turchia per ora la situazione sembra un po' in stand by. Il francese, invece, era finito nel mirino del Lecce, pronto a prelevarlo in prestito con l'ok delle aquile. L'ex Salernitana ha declinato la proposta.

TERZINO SINISTRO - Durante la conferenza stampa di ieri, Maurizio Sarri ha ribadito di quanto sarebbe importante avere un terzino sinistro mancino in rosa, ma di capire anche gli sforzi fatti dalla società. La sensazione è che se dovesse uscire qualcuno, oltre ai tre sopra citati anche Hysaj potrebbe fare spazio, si potrebbe provare l'assalto a Emerson Palmieri. Sul calciatore del Chelsea c'è anche l'interesse della Juventus.

LUIS ALBERTO E MILINKOVIC - Sempre Maurizio Sarri in conferenza ha detto di vedere bene i due. Lo spagnolo, nonostante avesse chiesto nuovamente di tornare in Spagna, ha capito la situazione e da circa una settimana si allena al meglio. Anche sui social il Mago ha ritrovato il sorriso. Sul serbo, su cui aleggia sempre il fantasma del Manchester United, il mister ha detto che per la sua fisicItà per qualche partita andrà accompagnato, poi sarà lui ad accompagnare gli altri. La sensazione è che il calciatore giocherà ancora con l'aquila sul petto e che il tecnico non sia preoccupato delle sirene inglesi.