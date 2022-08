Calciomercato Lazio, il Lecce su Akpa Akpro: ma il giocatore...

Il Lecce pensa a rafforzare il centrocampo, la Lazio ha messo sul mercato Jean Daniel Akpa Akpro e il club pugliese non ha esitato, ma...

Tra meno di venti giorni il mercato sarà alle sue ultime ore, quelle delle corse folli e delle grandi occasioni su cui le squadre saranno molto vigili. La Lazio approfitterà di quelle ore per piazzare gli ultimi esuberi del mercato, tra i quali potrebbero rientrare anche Francesco Acerbi e Jean Daniel Akpa Akpro. Quest'ultimo è finito fuori rosa per scelta tecnica, scavalcato nelle gerarchie anche da Sofian Kiyine. L'ivoriano piace all'estero, soprattutto in Francia, ma l'unica squadra che si è mossa in maniera concreta è stato il Lecce, neopromosso in Serie A.

Secondo quanto riporta la consueta rassegna stampa di Raiosei, il club pugliese aveva individuato in Akpa Akpro l'occasione per rafforzare il suo centrocampo: l'offerta in prestito, accettata dalla Lazio, è stata però rifiutata dal calciatore. Una decisione che costringe ora i biancocelesti a dovergli trovare una sistemazione per liberarsi o, almeno, alleggerire i 900.000€ annui che percepisce di stipendio. Restano in piedi alcune piste in Ligue 1, meta gradita da Akpa, dove ha fatto bene con il Tolosa e dove tornerebbe volentieri.