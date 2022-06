DIRETTA - Germania-Italia 0-0, inizia la sfida al Borussia-Park

L'Italia e la Germania tornano ad affrontarsi dopo l'1-1 dell'andata, in una sfida che promette tanto spettacolo e che racconteremo live...

Uefa Nations League

Borussia-Park di Mönchengladbach, ore 20:45

CLASSIFICA GRUPPO 3:

Italia – 5

Ungheria – 4

Germania – 3

Inghilterra – 2

FORMAZIONI UFFICIALI

GERMANIA (4-2-3-1): Neuer; Klostermann, Sule, Rüdiger, Raum; Gundogan, Kimmich; Hofmann, Muller, Sané; Werner. All. Flick

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Mancini, Bastoni, Spinazzola; Frattesi, Cristante, Barella; Politano, Raspadori, Gnonto. All. Mancini

Arbitro: István Kovács

Ammoniti:

4'- Primo calcio d'angolo per la Germania: Donnarumma respinge con i pugni la palla in mezzo di Kimmich

1’- Fischia Kovàcs: inizia Germania-Italia!

PRIMO TEMPO

Quarto incontro dell’Italia valido per i gironi della Nations League. Gli azzurri del c.t. Roberto Mancini, dopo il pareggio contro l’Inghilterra, questa sera al Borussia-Park di Mönchengladbach proveranno a battere la Germania per consolidare il primato nel Gruppo C. Sfida importante anche per i tedeschi che, reduci da un 1-1 contro l’Ungheria, saranno chiamati a reagire per risalire la classifica che li vede terzi a soli tre punti. L’ultima sfida giocata dalle due compagini risale allo scorso 4 Giugno ed è terminata 1-1.