DIRETTA - Inzaghi in conferenza: live su Lalaziosiamonoi.it

ROMA - La Lazio praticamente fuori dall'Europa League, servirebbe un miracolo per continuare il cammino europeo. La sconfitta contro il Celtic all'Olimpico pesa terribilmente. In conferenza stampa, Simone Inzaghi commenta la sfida contro il Celtic.

Qualificazione ormai compromessa?

Abbiamo ancora qualche speranza, gli scozzesi possono battere anche il Cluj. Noi dobbiamo vincere e vedere cosa succede all'ultima partita. C'è rammarico, il girone era ampiamente alla nostra portata. In partita abbiamo messo tante energie. QUalche giocatore non stava benissimo, ho insistito, Leiva e Caicedo sino a ieri sera non si erano allenati.

Cosa non ha funzionato?

Dopo il primo gol serviva il secondo. Di mezzo ci si mettono pali, parate e rigori. Il rigore era clamoroso, l'arbitro ha indirizzato la partita. 23 tiri contro 10, dovevamo vincere.

I loro gol sono per colpa di nostri errori individuali che la nostra squadra non può permnettersi.

I giudizi su Jony e Berisha?

Hanno fatto quello che avevo chiesto. Berisha è entrato con lo spiruto giusto, ha sbagliato un passaggio, anche gli altri potevano rimediare al suo errore.