DIRETTA - Lazio - Borussia Dortmund, Inzaghi in conferenza: seguila su Lalaziosiamonoi.it

CONFERENZA STAMPA INZAGHI - Un esordio in Champions League da sogno per la Lazio. Un primo tempo da applausi e con i gol di Immobile e Luiz Felipe (con deviazione di Hitz). Qualche brivido nella ripresa con Haaland che ha dimezzato il vantaggio, fino al 3-1 firmato Akpa Akpro. Al termine della gara il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa per rispondere alle domande dei giornalisti.

