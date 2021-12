DIRETTA PRIMAVERA - Juventus - Lazio 1-0: Cerri porta in vantaggio i bianconeri

Primavera TIMVision Cup | Ottavi di finale

Mercoledì 1 dicembre 2021, ore 11:00

Juventus Training Center, Vinovo (TO)

JUVENTUS (4-4-2): Scaglia; Savona, Nzouango, Citi, Turicchia; Maressa, Bonetti, Omic, Rouhi; Chibozo, Cerri. A disp.: Ratti, Vinarcik, Iling-Junior, Turco, Doratiotto, Solberg, Ledonne, Dellavalle, Mbangula, Sekularac, Galante, Strijdonck. All.: Andrea Bonatti

LAZIO (4-3-1-2): Furlanetto; Migliorati, Adeagbo, Ruggeri, Marinacci; Troise, Bertini, De Santis; Adjaoudi; Castigliani, Romero. A disp.: Di Fusco, Kane, Santovito, Pollini, Campagna, Tare, Schuan, Riosa, Crespi, Shehu. All.: Alessandro Calori

Arbitro: Mattia Pascarella (sez. Nocera Inferiore)

Assistenti: Glauco Zanellati - Michele Piatti

Ammoniti: Bertini

Espulsi: ///

FINE PRIMO TEMPO

45' - Ammonizione per Bertini che interviene in ritardo su Savona. Punizione per i bianconeri da posizione interessante: alla battuta va Cerri di potenza, Furlanetto dice di no.

37' - Sciocchezza di Romero che perde il pallone: ripartenza veloce della Juve con con Chibozo, favorito anche da un rimpallo fortunato, scarico su Savona che prova il tiro ma viene deviato in angolo.

32' - Bell'azione personale di Romero che si concede anche qualche finezza. Biancocelesti che devono approfittare dei frequenti errori avversari sulla mediana,

28' - Sfortunata anche la Juventus: retropassaggio rischioso della Lazio, Chibozo non sente l'opposizione di Adeagbo e spara il pallone che si stampa sulla traversa.

27' - Traversone di Marinacci a cercare Castigliani, bravo Citi a spazzare via il pallone.

21' - Pallone perso dalla Juve, ragiona il centrocampo della Lazio che non subisce pressione da parte degli avversari.

18' - Sfortunatissima la Lazio che poteva approfittare dell'ennesimo errore di Scaglia. Stavolta il palo ferma Luka Romero, biancocelesti vicini al pareggio.

16' - Gol Juventus pochi secondi dopo un'occasione ghiottissima per Adjaoudi. Missile dalla distanza di Chibozo, Furlanetto respinge, Cerri in agguato la butta dentro.

11' - Secondo corner per la Lazio: Adjaoudi cerca Castigliani che prova col mancino, palla troppo alta.

9' - Miracolo di Furlanetto su conclusione di Chibozo.

6' - Partita equilibrata fin qui, con spunti pericolosi soprattutto di Cerri, il più pericoloso tra i bianconeri.

1' - Partiti!

INIZIO PRIMO TEMPO

Buongiorno da Lavinia Saccardo e benvenuti alla diretta scritta di Juventus-Lazio, match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia Primavera. I biancocelesti, reduci dalla bruciante confitta di misura contro il Benevento trovano oggi uno degli avversari più ostici. La squadra di Bonatti infatti è tra le migliori del campionato Primavera 1, un gruppo che ha dato parecchio filo da torcere alla Roma nella scorsa giornata in un match terminato poi in pareggio. I capitolini non dovranno commettere l’errore di sottovalutarsi: la qualità dei bianconeri è nota, ma la Lazio ha i suoi assi nella manica, uno su tutti Luka Romero, tra i titolari scelti da mister Calori. Chi la spunterà oggi incontrerà ai quarti la vincente di Roma-Cosenza.