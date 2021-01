DIRETTA PRIMAVERA - Juventus - Lazio 1-0, la sblocca Da Graca

Primavera 1 TIM 2020-2021 – 8ª giornata

Juventus - Lazio 1-0 (28' Da Graca)

Sabato 30 gennaio 2021, 13:00

Campo Ale & Ricky - Juventus Training Center Vinovo (TO)

JUVENTUS (4-4-2): Garofani; Leo, de Winter, Riccio, Ntenda; Soule, Barrenechea, Miretti, Iling; Da Graca, Sekulov. A disp.: Senko, Fiumanò, Omic, Nzouango, Turicchia, Verduci, Cerri, Cotter, Bonetti, Hasa, Sekularac, Ledonne. All.: Andrea Bonatti.

LAZIO (4-3-1-2): Furlanetto; Armini, Franco, Adeagbo, Pica; Bertini, A. Marino, Czyz; Shehu; Castigliani, Nimmermeer. A disp.: Peruzzi, Zappalà, Novella, Floriani Mussolini, Zaghini, T. Marino, Tare, Ndrecka, Ferrante, Guerini. All.: Leonardo Menichini.

Arbitro: Luigi Carella (Bari)

Ass.: Pappagallo – Dell'Olio

34' - Conclusione dai 30 metri di Miretti. Pallone alto sopra la traversa.

31' - Pallone sporco in area, Nimmermeer prova a girarlo verso la porta ma la conclusione è imprecisa.

28' - Vantaggio Juventus! Cross dalla destra di Iling e tap in vincente davanti a Furlanetto di Da Graca.

26' - La Juventus in contropiede sembra entrare facilmente fra le maglie della difesa biancoceleste.

22' - Furlanetto!!! Intervento strepitoso su Soule che sfugge a Pica e Adeagbo e davanti al portiere biancoceleste prova un piazzato, neutralizzato con i piedi.

15' - Lazio che continua ad attaccare, soprattutto sulla fascia destra da cui arrivano cross insidiosi per la difesa juventina.

12' - Ripartenza fulminante in contropiede della Juventus, Sekulov si presenta in area e calcia. Furlanetto determinante in uscita.

8' - Colpo di testa di Adeagbo sul corner di Bertini. Pallone fuori di pochissimo.

7' - Primo tiro della gara: percussione di Marino in area, il pallone respinto finisce sui piedi di Pica che calcia di prima intenzione. Il pallone deviato termina a un soffio dal palo.

4' - Fase di studio fra le due squadre, ma non manca l'agonismo in campo.

1 - Si parte, è la Lazio a dare il via alla gara

PRIMO TEMPO - La Lazio di Leonardo Menichini torna in campo dopo la brutta sconfitta contro il Milan. A Vinovo i biancocelesti sfidano la Juventus. Torna in Primavera Nicolò Armini, che comporrà la difesa insieme a Franco e Adeagbo. Si rivede anche Shehu dopo la squalifica. In panchina Ndrecka, tornato dopo la positività al Covid. Pesante l'assenza di Raul Moro. Amici de Lalaziosiamonoi.it, un cordiale saluto da Valerio De Benedetti e benvenuti nella diretta di Juventus-Lazio Primavera.