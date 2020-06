È scontro sui verdetti tra Serie A e Serie B. E intanto Lotito…

L’ultima delibera approvata dalla Serie A in caso di nuovo stop del campionato ha scosso e non poco le componenti del calcio. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, nel caso in cui il calcio fosse costretto a rifermarsi, lo scudetto verrebbe assegnato, le retrocessioni stabilite solo se aritmetiche, causando di fatto, in questa circostanza, la mancata promozione dalla Serie B. Niente Serie A a 22 o 24 squadra quindi, e uno scenario del genere scatenerebbe non pochi problemi alle leghe inferiori, con la serie cadetta già pronta a dar battaglia.

LA POSIZIONE DI LOTITO – Domani, lunedì 8 giugno, sarà dunque una giornata fondamentale, visto che andrà il scena il vertice decisivo dove verranno ufficializzate le alternative in caso di nuovo stop: play off e play out, algoritmo, o appunto le mancate retrocessioni e promozioni. Il presidente Lotito, in veste ufficiale di patron della Salernitana, si è al momento astenuto dal votare a favore delle promozioni in Serie A seguendo la linea tracciata dalla Lega. Bisognerà attendere la giornata di domani per avere maggiore chiarezza in merito. Il tempo stringe, e il calcio ha bisogno di risposte.