ESCLUSIVA - Bellinazzo: "Gestione Lotito? Positiva. Il futuro della Lazio passa per il Flaminio"

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Pochi giorni fa la Uefa aveva annunciato provvedimenti nei confronti di alcune società calcistiche europee, tra cui Milan, Inter, Juventus e Roma, a causa di pesanti violazioni del Fair Play finanziario. Per i club interessati sono state già disposte multe salatissime e in caso di mancato risanamento saranno in arrivo anche sanzioni di natura sportiva. A fare chiarezza sulla questione ci ha pensato il giornalista de Il Sole 24 Ore Marco Bellinazzo, il quale si è soffermato anche sulla situazione economica attuale della Lazio e sulla gestione della stessa da parte di Claudio Lotito.

"Le sanzioni hanno la finalità di chiudere i conti col vecchio fair play finanziario, con i club europei che con la pandemia hanno sforato il tetto massimo dei 30 milioni. Nell'indagine della Uefa c'erano dentro anche Napoli e Lazio. A giugno è stato approvato un nuovo modello di fair play con cui non si potrà spendere più di una percentuale (70% nel 2025) di ricavi nella rosa (ingaggi, costi dei cartellini e commissioni per gli agenti). Roma e Inter dovranno adeguarsi a questi parametri altrimenti saranno applicate ulteriori sanzioni, come limiti ai giocatori da tesserare nelle coppe europee e limiti di acquisto di giocatori da schierare in Champions ed Europa League se non obbligatoriamente vendendone altri.

La Lazio sforava il tetto massimo di deficit, ma lo sforamento era tollerabile e dagli utili conseguiti prima del Covid quella di Lotito è stata definita una "sana gestione". In effetti la gestione del patron laziale è sempre stata cosi, un club che ha sempre tenuto conto, prima di poter spendere, del livello di fatturato non elevatissimo. La Lazio è un club che, senza plusvalenze e senza partecipare alle Coppe, viaggia intorno ai 100 milioni. Negli ultimi anni il valore della rosa è più alto, quindi si può dire che la gestione di Lotito sia stata fin qui positiva. In estate ci sono state entrate di denaro legate ad operazione del passato, quindi il saldo del calciomercato è stato molto inferiore ai 40 milioni spesi, forse c'è un massimo di "rosso" di 5 milioni, ma non di più. La Lazio ha bisogno di essere presente nelle coppe europee ogni anno, perchè il valore della rosa è alto. I tifosi possono stare tranquilli sull'attenzione ai conti e sulle prospettive. Non fare una squadra competitiva significa condannarsi a cedere il passo alle altre squadre che hanno ben altri fatturati.

La tifoseria della Lazio è importante, è abituata bene ed ha ambizioni grandi. La società di Lotito incassa circa 20 milioni di euro l'anno dall'area commerciale e 10 milioni dallo stadio. Se si vuole crescere c'è bisogno di intervenire su queste cifre perchè devono inevitabilmente essere maggiori. Che Lazio ci sarà nei prossimi anni? La risposta a questa domanda passa per la questione stadio di proprietà. La Roma è orientata su Pietralata ed è fondamentale che la Lazio abbia un suo stadio per raddoppiare l'incasso. Il presidente Lotito ha chiara questa sfida imprescindibile e credo che le discussione che si sono aperte sul Flaminio nascano per rispondere a questa esigenza, quella di raddoppiare gli introiti. Bisogna però sbrigarsi perchè le altre società corrono, ambire ai posti in Europa è fondamentale per capire se una squadra abbia o meno delle ambizioni".