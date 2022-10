Europa League, la Lazio si qualifica se: tutte le combinazioni

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Novanta minuti al termine della fase a gironi di Europa League e nel gruppo F è ancora tutto da decidere. Lazio, Sturm Graz, Feyenoord e Midtjylland racchiuse nel giro di tre punti e tutte che possono ancora sperare in un posto nella fase a eliminazione diretta. La classifica dice che i biancocelesti sono primi e quindi hanno un vantaggio importante. L'ultimo turno sarà decisivo per capire chi passerà da primo, chi fa secondo, chi finirà in Conference e chi saluta tutte le competizioni europee. Di seguito tutte le combinazioni per le qualificazioni della Lazio.

CLASSIFICA: Lazio 8 (differenza reti: -1), Sturm Graz 8 (-4), Feyenoord 5 (+3), Midtjylland 5 (+2).

PROSSIMO TURNO: Feyenoord-Lazio, Midtjylland-Sturm Graz

LA LAZIO SI QUALIFICA DA PRIMA SE:

- Vince con il Feyenoord e lo Sturm vince con il Midtjylland ma rimane con differenza reti peggiore.

- Pareggia con il Feyenoord e lo Sturm perde o pareggia con il Midtjylland.

LA LAZIO SI QUALIFICA DA SECONDA SE:

- Pareggia con il Feyenoord e lo Sturm vince con il Midtjylland.

- Perde con un gol di scarto con il Feyenoord e il Midtjylland non vince con lo Sturm.

IN CASO DI ARRIVO TUTTE A PARI PUNTI? Se Feyenoord e Midtjylland dovessero battere nell'ultimo turno rispettivamente Lazio e Sturm, tutte e quattro le squadre chiuderebbero il girone a quota 8 punti. In questo caso le squadre avvantaggiate sono quella olandese e quella danese hanno una differenza reti migliore.

LAZIO QUARTA E FUORI DA TUTTO? C'è una possibilità ma è molto remota. L'arrivo nei primi tre posti del girone è quasi in cassaforte. La squadra di Sarri chiuderebbe quarta se dovesse perdere malamente contro il Feyenoord e allo stesso tempo lo Sturm perdesse di misura con il Midtjylland. In altre parole tutte e quattro le compagini dovrebbero chiudere a quota 8 punti e gli austriaci dovrebbero finire con una differenza reti migliore dei biancocelesti. In questo momento Lazio a -1 e Sturm a -4.

Pubblicato il 27.10