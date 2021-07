Felipe Anderson si riprende la Lazio: subito applausi e consensi per il brasiliano

A volte si sa. Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. Come nel caso della Lazio e di Felipe Anderson. Il club e il brasiliano si erano lasciati nel 2018, dopo la sciagurata sconfitta nell'ultima di campionato contro l'Inter che negò l'accesso in Champions ai biancocelesti. Dopo la rottura con Inzaghi, Felipe aveva giocato col contagocce, per questo era volato in Inghilterra al West Ham, prima di finire la scorsa stagione in prestito al Porto.

Ma il feeling con le altre società non c'è mai stato. Felipe ha segnato soltanto due gol nelle ultime due stagioni, ora spera nel grande rilancio alla Lazio, in quella che è la sua seconda casa a tutti gli effetti. Al suo ritorno ieri, è stato abbracciato da tutti, compagni e tifosi. Soprattutto dagli amici storici Leiva, Strakosha e Luiz Felipe. I tifosi scorgendolo mentre si avviava verso la palestra nella mattinata, hanno subito intonato dei cori per lui. Nel pomeriggio invece il primo lavoro sul campo e la partitella 11 contro 11, decisa proprio dal brasiliano, che ha strappato i primi applausi dei suoi nuovi-vecchi tifosi, riporta la quotidiana rassegna stampa di Radiosei. Sarri ha avallato con decisione il suo ritorno, crede nelle sue potenzialità ed è convinto possa tornare a mostrare quanto di buono fatto vedere nella Capitale. Ieri lo ha provato a destra nel suo 4-3-3, diventato un 4-1-4-1 in fase di non possesso. Felipe vuole rinascere e per farlo ha scelto di tornare a casa sua, alla Lazio.