Fiorentina-Lazio, le probabili formazioni: Basic convince Sarri, Marusic recupera

Dopo le due settimane di sosta causa Nazionali, è tempo di pensare di nuovo al campionato. La Lazio torna in campo sabato sera in trasferta contro la Fiorentina per la 24esima giornata di Serie A. Direttamente dal centro sportivo di Formello, Sarri sta studiando la migliore formazione da schierare al Franchi. In porta c'è Strakosha, mentre al centro della difesa, vicino a Luiz Felipe, spazio uno tra Radu e Patric vista la prolungata indisponibilità di Acerbi, con il romeno al momento preferito sullo spagnolo. Sulle corsie dubbio Marusic che non è al meglio, ma dovrebbe farcela. A centrocampo Cataldi torna dopo la squalifica. Accanto a lui ci saranno Milinkovic e Basic: il croato sembrerebbe essere davanti a Luis Alberto. Davanti il solito Immobile a guidare l'attacco supportato da due tra Zaccagni e Pedro che ha smaltito il problema muscolare.

PROBABILI FORMAZIONI

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Ikone, Cabral/Piatek, Gonzalez. All.: Italiano

Lazio (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe, Radu, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Basic; Pedro, Immobile, Zaccagni. A disp.: Reina, Adamonis, Lazzari, Floriani Mussolini, Patric, Leiva, A. Anderson, Luis Alberto, Romero, Moro, Felipe Anderson, Cabral. All.: Sarri.