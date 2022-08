FORMELLO - Lazio, allenamento sotto al diluvio: lo staff accorcia i tempi

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

AGGIORNAMENTO ORE 19:50 - Acquazzone improvviso a Formello durante la seduta pomeridiana. La squadra si è ritrovata sul terreno di gioco dopo l'allenamento mattutino, ma la pioggia ha rovinato i piani di Sarri. Si rientra in anticipo negli spogliatoi con la partitella che viene interrotta a causa del diluvio. Finisce 3-1 per i rossi. Stessi interpreti della mattina: ancora out Pedro, ormai in bilico per la gara di domenica con il Bologna, pronto Zaccagni.



FORMELLO - Manca sempre meno all'inizio del campionato. La Lazio si prepara ad ospitare il Bologna all'Olimpico: oggi unica giornata con doppia seduta per la squadra. Sarri non può contare ancora su Pedro, che continua le terapie alla caviglia dopo il pestone rimediato contro il Valladolid. Ancora bisogna capire se riuscirà a essere a disposizione per il match di domenica. Intanto stamattina il tecnico ha diviso la rosa in due blocchi dopo il riscaldamento sul campo centrale. La difesa ha provato i movimenti di reparto, con tanto di Maximiano e Provedel coinvolti. Su un altro campo, centrocampisti e attaccanti hanno svolto delle esercitazioni tattiche. Assenti, oltre a Pedro, anche Acerbi, Akpa Akpro e Kiyine. La squadra si ritroverà alle 18 per la seduta pomeridiana.