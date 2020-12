FORMELLO - Lazio, chance Pereira! L'ora di Luiz Felipe, Reina in vantaggio

FORMELLO - Chance Pereira, l’impatto nel secondo tempo di Dortmund dovrebbe promuoverlo nel blocco dei titolari al fianco di Immobile. Possibile avvicendamento in attacco: Muriqi sempre ai box (lesione muscolare), Caicedo non è al meglio (riscaldamento a parte per un fastidio all’adduttore) e Correa si è mosso nella formazione “riserve”, salvo poi rientrare in anticipo negli spogliatoi. Il Tucu lascerà il posto all’ex Manchester United, uno dei migliori nella ripresa di mercoledì in Champions. Inzaghi, oltre ad Andreas, rilancerà nel blocco dei titolari Luiz Felipe, Radu e Lazzari. Il brasiliano e il romeno chiuderanno la linea difensiva ai lati dell’insostituibile Acerbi per proteggere la porta di… Reina. Lo spagnolo è nuovamente in vantaggio nel ballottaggio con Strakosha e potrebbe essere confermato tra i pali.

RIPARTENZA. Sugli esterni stavolta ci saranno Lazzari a destra e Marusic a sinistra. Fares dalla panchina per completare le rotazioni che hanno riguardato le fasce nelle ultime tre partite. In mezzo il terzetto di riferimento: Leiva in regia con ai suoi fianchi Milinkovic e Luis Alberto. La Lazio non può più perdere punti in campionato. Si tengono pronti per le staffette Parolo, Cataldi, Escalante e Akpa Akpro. Tante soluzioni sulla mediana e un’opportunità in attacco. La prenderà Pereira, ha realizzato un gol al Torino nell’unica volta che è stato impiegato dall’inizio in campionato.

PROBABILE FORMAZIONE (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Pereira, Immobile. A disp.: Strakosha, Patric, Armini, Hoedt, Fares, D. Anderson, Cataldi, Parolo, Escalante, Akpa Akpro, Correa, Caicedo. All.: Inzaghi.

Pubblicato il 4/12 alle 16.10