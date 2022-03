FORMELLO - Lazio, doppia seduta: Luis Alberto rassicura, Cataldi in gruppo

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

AGGIORNAMENTO ORE 16.45 - Notizie positive dalla seduta pomeridiana. In gruppo si sono rivisti Luis Alberto e Zaccagni (gestito vista la squalifica). La rassicurazione è arrivata dallo spagnolo, a riposo un giorno e mezzo in più rispetto al resto della rosa. La sua presenza non è in dubbio, oggi pomeriggio è arrivata la conferma dell’ottimismo che filtrava già nella giornata ieri. Si trattava solo di affaticamento, già messo alla spalle. L’unico assente della sgambata pomeridiana rimane Radu, da Cagliari - Lazio alle prese con la fascite plantare. Il romeno potrebbe effettuare nella giornata di domani un nuovo provino in campo. Tuttavia, al massimo troverà posto in panchina visto il rientro degli altri esterni. Al momento la soluzione più probabile sembra essere quella che vede il rilancio di Lazzari dal 1’ a destra, il ritorno di Marusic squalificato lunedì scorso sulla fascia sinistra. Al centro è confermata la coppia Luiz Felipe - Acerbi.

FORMELLO - Doppia seduta, come sempre la prima - scattata alle 10.30 - è per la tattica a reparti separati: da una parte i difensori, dall’altra i centrocampisti e gli attaccanti. La notizia positiva della mattinata è il ritorno in gruppo di Cataldi, fermo dalla sfida di ritorno con il Porto per uno stiramento al flessore sinistro. Il regista si è rimesso a disposizione, ha centrato l’obiettivo di recuperare in tempo per il derby. Ancora a riposo, invece, Luis Alberto e Radu (oltre a Zaccagni, squalificato). Lo spagnolo è uscito affaticato dal match con il Venezia, le sue condizioni non dovrebbero comunque preoccupare, tra oggi pomeriggio e domani sarebbe previsto il suo rientro. Il romeno, al contrario, deve superare il provino in campo nel giro di 48 ore, cosa che non gli è riuscita la settimana scorsa. Infiammazione al tallone, spera di rispondere presente ed entrare nella lista dei convocati.