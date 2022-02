FORMELLO - Lazio, Marusic ce la fa. Grande dubbio a centrocampo

FORMELLO - Marusic c’è, si allena in gruppo dopo il giorno di lavoro in palestra (a causa di placche). Oggi ha tranquillizzato. Sarri non ha perso un altro pezzo in difesa, già orfana dell’infortunato Acerbi (stiramento di secondo grado, ci prova tra Bologna e Porto). Il montenegrino ha svolto invece regolarmente la rifinitura anti-Fiorentina e domani si muoverà come terzino sinistro. Hysaj, nonostante le ennesime prove da centrale, è in vantaggio su Lazzari a destra. In mezzo, con Acerbi out, favorito Radu su Patric per affiancare Luiz Felipe. Tra i convocati troverà spazio il baby Floriani Mussolini: non è partito con la Primavera, rimarrà aggregato in prima squadra anche per l’assenza di Kamenovic (almeno a oggi). Il classe 2000, tesserato il 31 gennaio dopo i mesi trascorsi in stand-by, sta risolvendo in Serbia delle questioni burocratiche legate al visto. Potrebbe raggiungere i compagni direttamente a Firenze ed essere convocato per la prima volta.

DUBBIO. Il dubbio più grande è sempre a centrocampo. Basic o Luis Alberto? Stavolta potrebbe spuntarla il croato per la ricerca di maggiore equilibrio da parte di Sarri. Ballottaggio serrato. Gli altri due posti sono sicuramente di Milinkovic (colpito all’anca durante la sgambata odierna, si è alzato e ha proseguito) e Cataldi, di ritorno in regia una volta scontato il turno di squalifica. Davanti recuperato Pedro, che ha smaltito la lesione al polpaccio rimediata a Salerno. Tridente probabile con lui insieme a Immobile e Zaccagni. Cabral in allenamento viene provato come esterno destro, Felipe Anderson si sta muovendo da falso nueve vista la cessione di Muriqi. Romero, a causa delle assenze, ha partecipato ai test tattici da terzino sinistro. L'emergenza fa virtù.

PROBABILE FORMAZIONE (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe, Radu, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Basic; Pedro, Immobile, Zaccagni. A disp.: Reina, Adamonis, Lazzari, Floriani Mussolini, Patric, Leiva, A. Anderson, Luis Alberto, Romero, Moro, Felipe Anderson, Cabral. All.: Sarri.