FORMELLO - Lazio, Parolo in difesa. Dubbio Immobile, possibile coppia Correa-Muriqi

FORMELLO - Giocatori contati tra infortuni e squalifiche. Fermati dal giudice sportivo Luis Alberto (oggi assente), Luiz Felipe e Pereira, che durante la rifinitura si è anche fermato per un problema alla caviglia. Sul campo non si sono visti neanche Acerbi (ginocchio) e Immobile (febbre), gli unici due che sembravano avere speranze di recuperare in tempo. Gli altri assenti certi sono Musacchio, Milinkovic e Caicedo. Al Fersini non ci sono nemmeno 22 calciatori per le prove tattiche. Qualche punto interrogativo comunque esiste: in difesa ballottaggio tra Marusic e Patric, con il montenegrino che potrebbe anche avanzare sulla linea dei centrocampisti. Mantiene un leggero vantaggio sullo spagnolo per chiudere il reparto con Parolo e Radu. In porta confermato Strakosha. A centrocampo Lazzari a destra, a sinistra dubbio tra Lulic e Fares. In mezzo tre maglie per quattro calciatori: potrebbe rimanere fuori Escalante per il terzetto formato da Akpa Akpro, Leiva e Cataldi, versione mezzala. Davanti la coppia Correa-Muriqi. Inzaghi, vista l'emergenza, convocherà i baby Bertini (centrocampista) e Raul Moro (attaccante).

PROBABILE FORMAZIONE (3-5-2): Strakosha; Marusic, Parolo, Radu; Lazzari, Akpa Akpro, Leiva, Cataldi, Lulic; Correa, Muriqi. A disp.: Reina, Alia, Patric, Armini, Fares, Escalante, Bertini, Moro. All.: Inzaghi.