FORMELLO - Lazio, Parolo può riposare. Torna Acerbi, chance Berisha?

FORMELLO - Tempi corti, prove immediate. Simone Inzaghi ha due giorni e altrettanti allenamenti per preparare il quarto di Coppa Italia con l’Inter. Il primo, oggi pomeriggio, conferma il rientro in gruppo di Marusic (contusione al fianco con il Novara). Gli indisponibili bancocelesti sono Patric (almeno una settimana di stop), Luiz Felipe (lesione muscolare), Basta (fuori dalla lista), Lukaku (non ancora in campo coi compagni dopo il mancato trasferimento al Newcastle) e Cataldi (deve scontare il secondo turno di squalifica in Coppa).

ALTERNATIVE. Inzaghi, a Milano, potrebbe risparmiare qualche uomo in vista della trasferta di Frosinone. Dove mancherà Milinkovic, fermato dal Giudice Sportivo per il giallo rimediato con la Juve. Il serbo dovrebbe permettere a Parolo di rifiatare. L’ex Parma lunedì tornerà mezzala dopo la prova da esterno contro i campioni d’Italia.

SCELTE. A Formello si pensa di partita in partita, normale con le semifinali lontane 90 minuti: in difesa probabile terzetto con Wallace e Radu ai lati di Acerbi. A centrocampo Marusic a destra, Durmisi in vantaggio su Lulic per la fascia opposta, in mezzo Milinkovic, Leiva e uno tra Berisha e Luis Alberto. Per il kosovaro potrebbe essere la chance giusta per mettersi in mostra dal primo minuto. Davanti possibile coppia Immobile-Caicedo. Con il solito Correa che scalpita…