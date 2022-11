FORMELLO - Lazio, Sergente d'Europa: Sarri recupera Patric, davanti...

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

© foto di www.imagephotoagency.it

FORMELLO - Vigilia europea: il gruppo da una parte, Ciro dall’altra. Cinque minuti contati di corsa per Immobile, poi impegnato a proseguire il lavoro in palestra (anche con il pallone). Fuori naturalmente per la sfida con il Feyenoord, per il derby è una corsa contro il tempo, ci sono chance ridottissime solo perché c’è coinvolto uno con la sua forza d’animo. Altri si sarebbero già arresi, lui tenta la convocazione, dipenderà dai segnali dei prossimi giorni. Meglio non sbilanciarsi in pronostici. Anche perché prima c’è l’ultima gara della fase a gironi dell’Europa League, decisiva per qualificazione e primo posto nel Gruppo F.

CRUCIALE. Sarri, per domani, ha recuperato Patric, fuori contro Midtjylland e Salernitana per un’infiammazione al collaterale del ginocchio. Lo spagnolo dovrebbe giocare dall’inizio in coppia con Gila, finora sempre titolare in coppa. Sulle fasce possibile turno di riposo per Marusic con Lazzari a destra e Hysaj a sinistra. Milinkovic titolare senza dubbio, diretta conseguenza della squalifica per il derby. Il Sergente insieme a Marcos Antonio e Basic, questo il probabile terzetto in mediana. Davanti dovrebbe ricevere una nuova chance Cancellieri al posto di Pedro, pronto poi a tornare nel blocco di partenza domenica. Felipe Anderson falso nueve e Zaccagni a sinistra per tentare il successo in Olanda.

PROBABILE FORMAZIONE (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Patric, Hysaj; Milinkovic, Marcos Antonio, Basic; Cancellieri, Felipe Anderson, Zaccagni. A disp.: Maximiano, Magro, Marusic, Casale, Romagnoli, Radu, Cataldi, Luis Alberto, Vecino, Romero, Pedro. All.: Sarri.