FORMELLO - Lazio, spazio a Lazzari. Torna Basic, dubbio in regia

FORMELLO - Tornano Luiz Felipe e Acerbi al centro della difesa, Lazzari si riprende il posto a destra e potrebbe spingere Hysaj a un turno di riposo. A sinistra dovrebbe toccare a Marusic come nel secondo tempo di Verona. A centrocampo possibile cambio in regia con Cataldi al posto di Leiva, insieme a lui Milinkovic e Basic. Luis Alberto verso un'altra esclusione, gli equilibri di squadra al momento spingono Sarri a non utilizzarlo insieme al Sergente. L'unico calciatore in infermeria è Zaccagni, fermo per un trauma distorsivo al ginocchio destro. Il tridente, salvo sorprese, sarà il solito con Felipe Anderson e Pedro ai lati di Immobile. Qualche speranza per il baby Moro, comunque indietro all'ex Roma nella corsa alla maglia. Finora il classe 2002 in campionato ha giocato dall'inizio soltanto il turno infrasettimanale con il Torino.

PROBABILE FORMAZIONE (4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. A disp.: Strakosha, Adamonis, Hysaj, Patric, Radu, Akpa Akpro, Leiva, Escalante, Luis Alberto, Romero, Moro, Muriqi. All.: Sarri.

Pubblicato il 26/10