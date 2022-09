FORMELLO - Lazio, subito la ripresa: le condizioni di Pedro

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Ripresa pomeridiana, per la Lazio qualche ora in più per mettere da parte la stanchezza della sfida con il Feyenoord e cominciare a preparare la prossima di campionato con il Verona. La seduta di oggi, naturalmente, ha viaggiato a due velocità diverse: lavoro più pesante per chi non ha giocato dall'inizio in Europa League, allunghi leggeri sui 50 metri per i titolari di ieri. Le vere prove tattiche scatteranno nella rifinitura di domani. Sarri, salvo sorprese, sarà costretto a rinunciare nuovamente a Pedro, ancora alle prese con i problemi alla caviglia. Lo spagnolo ha saltato la sgambata odierna, con ogni probabiltà proverà a rientrare per giovedì prossimo con il Midtjylland. Il forfait con il Verona è dietro l'angolo.

OPZIONI. Davanti il solito tridente, chiamati agli straordinari Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni. A centrocampo è squalificato Cataldi: Marcos Antonio freme per una chance, occhio però a Vecino in regia, seppur il tecnico abbia parlato di un'opzione da utilizzare soltanto a gara in corso (per ora). L'uruguaiano, vista l'assenza di Cataldi, è in vantaggio su Luis Alberto per fare la mezz'ala sinistra in caso di utilizzo di Marcos Antonio. In difesa si rivedrà Lazzari a destra al posto di Hysaj, Patric invece si riprenderà la maglia lasciata a Gila in Europa League.

Pubblicato il 9/09