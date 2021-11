"Fratelli Tutti", Immobile arbitro severissimo, Reja ritrova Formello: c'è anche Sarri

Questo pomeriggio al Training Center di Formello è andata in scena l'amichevole "Fratelli tutti", che ha visto contrapporsi la Squadra del Papa e la World Rom Organization in una sfida benefica. Obiettivo del match, presentato qualche giorno fa in Vaticano, la lotta contro ogni forma di emarginazione o discriminazione. I temi sono stati anticipati da il presidente Lotito e dal Cardinal Ravasi. Poi è arrivato il fischio dell'arbitro. Un arbitro d'eccezione, a dir la verità. Ciro Immobile ha vestito per l'occasione i panni del direttore di gara. Severissimo, ha dispensato una lunga serie di cartellini gialli, soprattutto ai componenti delle due panchine, "colpevoli" di qualche incursione non permessa in campo. "Time-out? Mica stiamo giocando a basket", scherza l'attaccante, assente "pesante" della gara di ieri pomeriggio contro la Juventus.

Ritorno a Formello per Edy Reja, ex allenatore della Lazio. Il tecnico s'è seduto sulla panchina della rappresentativa rom, dispensando saluti nei confronti dei presenti. A proposito dei tifosi, tutte le attenzioni sono state dedicate a Ciro Immobile. E allora via a una serie infinita di foto, autografi, saluti. Presente a Formello anche Maurizio Sarri, che ha seguito da bordo campo l'intero match, concluso in pareggio dopo una vera "remuntada" da parte della Squadra del Papa (7-7) Dopo qualche ora di relax nel giorno di riposo, per il mister sarà già tempo domani di iniziare la preparazione in vista della Lokomotiv. Nel frattempo, il clima disteso di Formello. Una giusta causa che mette tutti d'accordo.

