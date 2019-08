Funerali Diabolik, il comunicato degli Irriducibili: "Neanche noi ci saremo"

LAZIO, FUNERALE DIABOLIK - La famiglia di Fabrizio non ci sarà. E nemmeno gli Irriducibili. In serata è arrivato il comunicato della parte più calda del tifo laziale, che ha esteso l'appello anche alle altre tifoserie italiane e non solo: "In segno di rispetto assoluto nei confronti dei familiari di Fabrizio, accogliamo l’invito lanciato dalla famiglia e non saremo presenti domani mattina al cimitero Flaminio. Pertanto estendiamo l’appello a tutti i tifosi della Lazio e non, e ai tanti amici di Fabrizio. È obbligo morale di tutti rispettare la volontà della famiglia".