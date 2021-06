Italia - Svizzera, Acerbi: "Questo gruppo ha qualcosa in più, sognare non costa nulla"

Francesco Acerbi ha parlato ai microfoni della Rai nel post partita di Italia - Svizzera. Il difensore della Lazio è entrato al posto di Chiellini e come al solito si è fatto trovare pronto. Ecco le sue parole: "Sono entrato senza un secondo di riscaldamento. Ero già lì, questo è un torneo che arriva dopo un anno e mezzo a giocare e devi sempre stare sul pezzo e aiutare la squadra. Chi entra fa bene e questa è la forza del nostro gruppo. Continuiamo a vincere, cerchiamo di attaccare e difendere da squadra. Questo è il nostro gruppo. Il gruppo fa la differenza sempre, ci sono squadre più attrezzate ma c’è qualcosa in più nel gruppo e nell’aria. Sognare non costa nulla".

Il difensore è intervenuto anche ai microfoni di Sky Sport: "Stiamo facendo qualcosa di buono, questa è la dimostrazione che il lavoro paga. L’importante era passare, ora ci godiamo la vittoria poi penseremo al Galles. Vogliamo vincere per arrivare primi nel girone. Chi entra fa la sua gara, il gruppo è coeso e unito, è bello stare qui, ci diamo una mano l’un l’altro. Dobbiamo continuare così sapendo che arriveranno le difficoltà. Una dedica? Alla mia ragazza che mi sopporta e alla mia famiglia che è sempre con me".