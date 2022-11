Juventus - Lazio, i tifosi sono “sempre con te”: il dato definitivo sui tagliandi

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Ultimo atto di questa prima parte di stagione. Sarà il match tra Juventus e Lazio a chiudere il sipario, poi il campionato lascerà la scena ai Mondiali. I biancocelesti, tra scintille e dejavu, sono riusciti a conquistare un preziosissimo secondo posto in classifica che non hanno alcuna intenzione di lasciarsi sfuggire. Sarebbe il miglior modo per concludere l’anno, intenso ma anche pieno di soddisfazioni. Un bellissimo regalo di Natale anticipato per i tifosi che, quest’anno più che mai, non hanno mai mollato neanche nei momenti più difficili la propria squadra del cuore. Sono stati quella spinta i più in ogni partita, hanno regalato emozioni forti alle aquile e sono pronti a replicarsi anche in questa occasione. Stando a quanto appreso dalla nostra redazione, sono 1518 i supporter che oggi prenderanno posto sugli spalti del settore ospiti per sostenere senza tregua Sarri e i suoi ragazzi.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE