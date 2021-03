Juventus - Lazio, le pagelle dei quotidiani: la difesa balla, Correa brilla

La Lazio non regge la pressione di condurre la gara contro una squadra come la Juventus e decide di farsi male da sola. La squadra di Inzaghi non è capace di rimanere lucida per 90 minuti e quando le seconde linee vengono chiamate a fare il loro dovere, cioè giocare e dare nuova linfa al gioco, ciò non avviene. Questi sono i voti dei principali quotidiani dati ai calciatori biancocelesti:

CORRIERE DELLO SPORT - Reina 5, Marusic 5.5 (dall'82' A. Pereira s.v.), Hoedt 5.5, Acerbi 6, Lulic 5.5 (dal 65' Patric 5.5), Milinkovic 6, Lucas Leiva 5.5 (dal 65' Escalante 5), Luis Alberto 6 (dall'82' Caicedo s.v.), Fares 5.5, Correa 7, Immobile 5 (dall'82' Muriqi s.v.). All.: S. Inzaghi 5.

GAZZETTA DELLO SPORT - Reina 5, Marusic 5.5 (dall'82' A. Pereira s.v.), Hoedt 5, Acerbi 5.5, Lulic 5.5 (dal 65' Patric 5.5), Milinkovic 5.5, Lucas Leiva 5.5 (dal 65' Escalante 4.5), Luis Alberto 5.5 (dall'82' Caicedo s.v.), Fares 6, Correa 7, Immobile 5 (dall'82' Muriqi s.v.). All.: S. Inzaghi 5.

