Lazio, Acerbi: "Ecco a chi dedico il mio gol contro lo Spezia"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Alla vigilia della partita contro la Sampdoria, Francesco Acerbi ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club, pubblicate poi nel match program. Di seguito, le parole del difensore biancoceleste: "Che partita mi aspetto? Sarà un match difficile, contro una squadra in fiducia che va a caccia della salvezza matematica. Noi giochiamo in casa e vogliamo fare una bella gara per vincere e conquistare un posto in Europa".

Poi, sul gol siglato contro lo Spezia, che continua a far discutere: "Quella rete è dedicata all'impegno messo quest'anno dalla squadra, che ha sempre lottato in ogni momento, bello e brutto. Spero che, a fine campionato. possa essere ricordato come il gol che ha portato la Lazio in Europa. Sarebbe il giusto riconoscimento per tutti: in questa stagione ci sono state delle difficoltà, ma il calcio è bello perché ogni annata è diversa dalla precedente".

Infine, Acerbi ha parlato della Sampdoria come sua vittima preferita, poiché quella colpita più volte in carriera: "Sono sincero, i gol mi interessano relativamente, può farli chiunque. L'importante è che la Lazio vinca e porti a casa una vittoria, tre punti fondamentali per il proprio cammino europeo in classifica".

