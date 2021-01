Lazio, Acerbi pronto a firmare a vita: trattativa per il rinnovo in fase avanzata

La Lazio vuole blindare Francesco Acerbi. Il difensore è indispensabile per questa squadra e per quella del futuro. Lotito e l'agente del calciatore, Federico Pastorello, stanno trattando per il rinnovo di contratto e la trattativa è ripartita. Ci sono da limare gli ultimi dettagli economici e di durata del contratto (2025 o 2026). La società biancoceleste e il difensore annunceranno l'accordo a breve. Il leone, che a febbraio compie 33 anni, sta per firmare praticamente a vita con la Lazio e il suo ingaggio potrebbe salire da 1,8 a 2,5 milioni più bonus. Il futuro della Lazio sarà ancora sotto il segno di Acerbi, leader indiscusso della difesa e perno anche per i prossimi anni. Superata la piccola crisi sempre sulla questione rinnovo di inizio dì stagione, il difensore ha ripreso in mano la squadra e a retroguardia biancoceleste sarà costruita ancora intorno a lui.

LAZIO, TANTI AUGURI A LUCAS LEIVA

LAZIO, 121 ANNI DI STORIA

TORNA ALLA HOME