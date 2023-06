Lazio, ad Auronzo sarà invasione biancoceleste: il dato sulle presenze

Manca poco più di un mese e poi per la Lazio inizierà in modo ufficiale la prossima stagione con il ritiro di Auronzo di Cadore e mai come quest'anno le presenze sotto le Tre Cime di Lavaredo saranno da record. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei in veneto sono attesi circa 1.000-1.200 tifosi al giorno per un totale di circa 20.000 presenze nel periodo del ritiro che partirà l'11, con l'arrivo della Lazio, e si concluderà il 28 luglio, con il ritorno a Roma.

Intanto la società lavora per organizzare le classiche amichevoli pre stagione: la prima sarà come sempre contro i dilettanti dell'Auronzo, poi ci sarà quella con la Triestina (23 luglio), mentre le altre due saranno con due club stranieri ancora da decidere. Massima attenzione anche alla situazione del campo da gioco che dovrà essere perfetto. Nei giorni scorsi il team manager Derkum, gli agronomi della Lazio, e Gianni Lacchè, presidente della Media Sport Even, hanno effettuato un primo sopralluogo con la rassicurazione che il campo sarà pronto all'arrivo della Lazio.