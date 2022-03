Lazio, attesa per il confronto Lotito-Sarri: serve un chiarimento

Fonte: Francesco Bizzarri - Lalaziosiamonoi.it

La sconfitta nel derby rischia di diventare una mannaia sulla stagione della Lazio. Settimo posto, otto giornate alla fine e il traguardo Europa sempre più a rischio. La pausa dal campionato forse capita nel momento giusto, utile per riflettere a pallone fermo e mettere in chiaro diversi aspetti del futuro. Come riporta la rassegna di Radiosei, Lotito e Sarri dovranno incontrarsi a breve. Appuntamento possibile dopo la chiusura del bilancio semestrale che sarà fatta entro il 31 marzo. Bilancio alla mano, che sia una scusa o meno, il presidente parlerà con l’allenatore per provare a pianificare un nuovo futuro. Sarri per mesi ha chiesto l’avvio del rinnovamento della rosa, è ancora più determinato a farlo per l’estate, quando potrebbero mancare all’appello tutti e quattro i giocatori in scadenza (Strakosha, Luiz Felipe, Patric e Leiva), senza Europa partirebbe anche Reina. Sul futuro avrà un peso determinante il mercato. E con i problemi di indice di liquidità non sarà così facile agire e accontentare Sarri. Le incognite in casa Lazio si moltiplicano.