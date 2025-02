Lazio | Belahyane e un inizio da urlo: i numeri dell'esordio sono eccezionali

RASSEGNA STAMPA - Ha strappato applausi il suo esordio: unica nota positiva di un pomeriggio stonato. A Venezia, in quel del Penzo, la Lazio ha scoperto di avere un'arma in più. Mentre i compagni faticavano a trovar spazio, Reda Belahyane sembrava la luce di un occhio di bue puntata su un palco in penombra. Gli occhi andavano sempre su di lui, sulla sua qualità, sulla sua tecnica ma, soprattutto, sulla personalità in grado di mettere in campo. Buttato in mezzo al campo dopo l'infortunio di Dele-Bashiru, ha approfittato della sua occasione. Non ha avuto paura a farsi dar palla, ha combattuto su ogni pallone e servito molto bene anche i compagni.

I NUMERI DELL'ESORDIO DI BELAHYANE - Un esordio, quello del centrocampista marocchino che viene valorizzato anche dai numeri in campo. Secondo quanto riporta il Messaggero, infatti, Belahyane è il secondo per recuperi in mezzo al campo, con un totale di 5 inferiore solo a Tavares (6). Seconda è anche la posizione per la precisione passaggi con Gila che ha toccato quota 98% e il classe 2004 che si è fermato, invece, al 97%. Tecnica e grinta. La fisicità abbiamo capito che non sarà un problema, la sua ferocia gli permette di ovviare anche a quello. In questa seconda parte di stagione dovrà sfruttare le sue occasioni, farsi trovar pronto e Baroni ha dimostrato di premiare sempre chi lavora bene in campo e in settimana. Qui le premesse ci sono tutte.