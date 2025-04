Lazio - Bodo/Glimt, procede la vendita dei tagliandi: il dato aggiornato

La vittoria contro l’Atalanta arriva al momento giusto per la Lazio. I tre punti conquistati a Bergamo portano fiducia e entusiasmo, tutto ciò che serve per affrontare due settimane cruciali e intensa sia in Europa League sia in campionato. Dopo la Roma, i biancocelesti accoglieranno all’Olimpico anche il Bodo/Glimt nella sfida valida per il ritorno dei quarti di finale della competizione europea. Sarà un’accoglienza calorosa, i tifosi hanno risposto presente e non mancheranno l’appuntamento. Come appreso dalla nostra redazione, il dato sui tagliandi venduti è cresciuto ancora e nelle ultime ore il parziale aggiornato è di 35.000 spettatori. Numero che potrebbe crescere ancora dal momento che la vendita è ancora aperta.

