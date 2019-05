Lazio - Bologna, il precedente: Kishna debutta e segna a Delio Rossi

LAZIO - BOLOGNA - Sarà una notte di festa per la Lazio con l’immagine di Lulic che alza al cielo la settima Coppa Italia ancora negli occhi e l’Europa League conquistata. Il Bologna non è ancora salvo, gli serve un punto. Ma Inzaghi vuole finire bene, Immobile vuole ritrovare il gol, la Lazio intende vincere. Come nell’agosto del 2015, protagonisti Biglia e Kishna.

LAZIO, TUTTO NEL PRIMO TEMPO - L’estate e il caldo afoso di Roma non invogliano la gente ad andare allo stadio alla prima giornata di campionato, solo 18 mila tifosi all’Olimpico per Lazio-Bologna. Ci sono incroci da ex per i due allenatori: Pioli ritrova i rossoblù, allenati dal 2011 al 2014, mentre Delio Rossi si sente di nuovo a casa, lui che a Roma con la Lazio vinse nel 2009 la Coppa Italia prima di lasciare. Messi da parte i sentimentalismi, Candreva accende la partita schiacciando un colpo di testa che Mirante controlla solo con lo sguardo finire sull’esterno della rete. Poco dopo ancora l’esterno biancoceleste si rende protagonista: batte corto il calcio d’angolo, scambia con Radu, si accentra e fa volare Mirante. Al 17’ Candreva ispira: premia la corsa di Basta, il cross è spazzato sui piedi di Biglia che di prima infila all’angolino l’1-0 per la Lazio.

La musica non cambia, c’è solo una squadra. Dopo 6’ Kishna firma il raddoppio raccogliendo in area un pallone che scarica violentemente di sinistro in porta: 2-0 che mette in discesa il match. Per l’olandese, arrivato in estate, è il primo gol con la maglia biancoceleste segnato al debutto assoluto. Basta impegna ancora Mirante da lontano, poi però alla prima disattenzione la squadra di Pioli paga dazio. Brienza con l’esterno lancia Mancosu in velocità, Radu è in ritardo sulla diagonale e l’attaccante del Bologna supera Berisha con un potente tiro che tocca la traversa ed entra. Tutto riaperto al 43’, in un attimo. Nella ripresa il solito Candreva parte più forte che mai saltando tre avversari, ma trovando di nuovo la prontezza di riflessi di Mirante. Cataldi anche prova ad entrare nel tabellino, il portiere rossoblù è presente. Il Bologna risponde col colpo di testa di Brighi, provvidenziale Berisha. Non succede altro fino al triplice fischio, la Lazio vince e parte col piede giusto.

