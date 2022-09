Lazio, Canigiani sugli abbonamenti: "Stiamo pensando ad altre iniziative..."

Grande riposta dei tifosi della Lazio per la campagna abbonamenti. I sostenitori hanno supportato ancora una volta la loro squadra staccando quota 26.000 tagliandi. In questo senso, a darne ulteriori aggiornamenti in merito è stato Marco Canigiani, intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio. Queste le parole del responsabile del marketing biancoceleste: "Abbiamo superato la soglia dei 26 mila abbonamenti, un dato che mancava da tempo. Tutto il settore della Curva Nord è esaurito, sono rimasti solamente 34 posti liberi. Ricordo inoltre che ci sarà tempo fino alle 12:00 di domani per abbonarsi. Non era scontato ottenere questo risultato, sicuramente ha influito anche la campagna acquisti estiva e gli stadi riaperti al 100% della capienza dopo la pandemia. Stiamo poi studiando altre iniziative per avere ancora più tifosi allo stadio, tra queste posso già dire che la Curva Maestrelli verrà aperta per la partita contro lo Spezia. In generale notiamo tanto fermento, testimoniato anche dalle numerose richieste da parte dei nostri tifosi per ogni trasferta. Adesso non vogliamo fermarci. Tanti bambini allo stadio? Ricordo il progetto che la Lazio porta avanti da 15 anni con la tariffa ridotta Aquilotto: i bambini sono i tifosi del futuro e meritano ogni tipo di iniziativa che possa incentivare la loro presenza".