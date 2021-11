Lazio, certezza Cataldi: un punto di forza anche per Luis Alberto e Milinkovic

RASSEGNA STAMPA – Danilo Cataldi è la rivelazione del centrocampo. L’impegno, la determinazione e Sarri lo hanno fatto rinascere. Finito all’ombra di Escalante nella precedente gestione adesso è diventato titolare sorpassando un giocatore di esperienza come Leiva, ribaltando completamente le gerarchie. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, il romano è stato il primo dei Nazionali a rientrare, ieri subito in campo a Formello in vista della Juventus. Ha voglia di dimostrare ancora cosa può dare, ora che è consapevole delle sue potenzialità. Incontrare Sarri è stata la sua fortuna, lo ha studiato in ritiro ad Auronzo e cambiandogli la posizione in campo da mezz’ala sinistra a regista lo ha fatto sbocciare. Adesso è il punto di forza tra Milinkovic e Luis Alberto. Nelle gambe ha 615 minuti giocati tra Serie A e Europa League, 14 presenze di cui 10 in campionato e nelle ultime tre gare è sceso in campo da titolare.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE

Qualificazioni Mondiali, tutte le squadre che prenderanno parte ai play off

Juventus, Bernardeschi out contro la Lazio: il comunicato