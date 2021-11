Qualificazioni Mondiali, tutte le squadre che prenderanno parte ai play off

Si sono appena conclusi i gironi di qualificazione ai prossimi Mondiali. C'è chi esulta e ha già strappato il biglietto per il Qatar e chi invece, come l'Italia, dovrà aspettare i play off che si disputeranno a marzo per essere sicuro del posto. Il 26 novembre andrà in scena il sorteggio dei tre gironi da quattro squadre. Ci saranno le semifinali e poi le finali che manderanno nella competizione più importanti del mondo solo tre nazionali su dodici. Gli azzurri sono testa di serie e giocherà il primo match contro una squadra di seconda fascia. L'ultimo atto prima di Qatar 2022, però, rischia di giocarlo con una squadra blasonata. Queste tutte le squadre che prenderanno parte ai play off.

TESTE DI SERIE

PORTOGALLO

RUSSIA

ITALIA

SCOZIA

SVEZIA

GALLES

NON TESTE DI SERIE

POLONIA

MACEDONIA

UCRAINA

TURCHIA

AUSTRIA

REPUBBLICA CECA