Lazio, chiusura campagna abbonamenti: i numeri ufficiali e alcune precisazioni

La Lazio attraverso un post social ha ufficializzato il numero di abbonamenti per questa stagione. La campagna One Faith, One Passion ha chiuso con 28200 abbonati. Numeri importanti dopo un anno turbolento con due allenatori dimissionari e tanti addii. La cosa che dà nell'occhio è la differenza rispetto ai dati comunicati ieri che parlavano di 28400 abbonamenti staccati. Qual è il numero corretto? Probabilmente i numeri sono entrambi corretti e a fare la differenza sono le 200 tessere riservate agli sponsor. Anche dopo la prima chiusura, infatti, si parlava di 200 spettatori in più con il Venezia per le tessere riservate ai partner. In poche parole i 28400 riguardano gli abbonamenti totali divisi tra gli acquistabili dai tifosi e quelli riservati alle partnership, mentre i 28200 comunicati oggi riguardano unicamente quelli acquistabili da tifosi in autonomia. Una precisazione dovuta che serve a spiegare meglio i numeri di una campagna abbonamenti comunque positiva che si piazza al terzo posto nell'era Lotito.