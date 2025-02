Lazio | Dia, recupero possibile contro il Napoli: il piano e le sue condizioni

RASSEGNA STAMPA - Tengono banco in casa Lazio le condizioni di Boulaye Dia. Nella gara contro il Monza il centravanti è finito ko per un problema alla solita caviglia destra, già infortunata in passato. Può recuperare per il Napoli, non è ancora detta l'ultima. Il riposo misto alle terapie degli ultimi due giorni sembra abbia dato risposte positive, come riportato da Il Messaggero. Tra oggi e domani a Formello è previsto un provino per tentare il rientro sabato. In caso di forfait è apertissimo il ballottaggio tra Pedro e Dele-Bashiru al centro della trequarti.