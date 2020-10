Lazio, ecco quanto hanno fruttato le cessioni di questa sessione di mercato

Pochi movimenti ma precisi, proprio come quando si è davanti ad un grizzly inferocito e si vuole portare la pelle a casa. Così la Lazio si è mossa sul mercato in uscita, evitando passi falsi con cessioni importanti e facendo le mosse giuste per risparmiare qualche stipendio e sbloccare il mercato in entrata. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, solo il passaggio di Berisha al Reims ha portato soldi nelle casse biancocelesti (€4,2mln). Per il resto solo tanti prestiti utili a risparmiare sugli stipendi (€13mln complessivi): Badelj via gratis, con un bonus favorevole ai capitolini qualora il Genoa dovesse rimanere in Serie A; Wallace non ha portato soldi alle casse della Lazio, così come Kishna che è stato svincolato; i possibili riscatti di Jony e Lukaku faranno entrare complessivamente €8mln di riscatto nel 2021, mentre ora solo €1,5mln. Molti invece i prestiti gratuiti alla seconda proprietà di Lotito, la Salernitana. Prima o poi bisognerà monetizzare da questi trasferimenti, se no, per aumentare la liquidità, bisognerà salutare i pezzi pregiati.

Lazio, Pulcini: “Protocollo? Ridicola quarantena per la squadra con solo un positivo”

Lazio, Akpa Akpro compie 28 anni: gli auguri via social del club - FT

TORNA ALLA HOMEPAGE