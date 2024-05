Lazio | Eriksson all'Olimpico: "Mai avuta una squadra così forte" e lo stadio impazzisce

AGGIORNAMENTO 20.35 - Eirksson si è preso ulteriori applausi andando sotto la Curva Nord, che gli ha regalato anche un cappellino biancoceleste e dedicato altri cori.

Applaudito da un intero popolo che si è alzato in piedi per lui, allo Stadio Olimpico ha fatto il suo ingresso nel pre partita di Lazio - Sassuolo, Sven-Göran Eriksson. L'ex allenatore biancoceleste, che sta lottando contro una dura malattia, è stato accolto con tanta commozione, e cori. All'ingresso in campo ha stretto la mano ad alcuni bambini, stringendo nell'altra la maglia della Lazio con il suo nome. Sorridente e visibilmente commosso, ha risposto agli applausi.

Eriksson ha poi stretto la mano ai giocatori della rosa attuale che si stavano scaldando in campo e a mister Tudor. Qualche parola scambiata con Ciro Immobile, poi uno scatto per i fotografi insieme al bomber e all'attuale allenatore.

"Grazie mille per tutto. E' bellissimo vedere tanta gente. Siete forti. Ricordo anni molto belli per me, mi sono trovato benissimo, mai avuto una squadra così forte. è il ricordo della vita, grazie per l'invito e in bocca al lupo per oggi, grazie grazie grazie", ha detto.