Lazio | Esodo a Bologna, settore sold-out: il dato sui tifosi presenti al Dall'Ara

RASSEGNA STAMPA - Esodo a Bologna, settore ospiti sold-out. I laziali tornano in trasferta dopo le due gare consecutive all'Olimpico. A Bologna l'ultimo impegno prima della sosta. I tagliandi messi a disposizione dal club rossoblù sono presto terminati, la vendita era scattata il 4 marzo e la scorta di 2500 biglietti s'è esaurita velocemente. Ecco perché - riferisce Corriere dello Sport - vista la grande richiesta, poco dopo era stata comunicata un'apertura aggiuntiva di ulteriori posti all'interno della Curva Sud San Luca. Il dato dovrebbe assestarsi intorno ai tremila spettatori biancocelesti. La Lazio è entrata nella fase cruciale della stagione, i tifosi possono (ancora) fare la differenza.

Finora il sostegno è stato costante. Sia in casa che fuori. Quattro degli ultimi sei match sono stati disputati in trasferta, tutti in modo consecutivo. Venezia, Inter di Coppa Italia, Milan sempre a San Siro e l'andata di Europa League in Repubblica Ceca. Ora testa al Bologna, uno scontro diretto che rischia di essere condizionato dalle condizioni climatiche, come anticipato nella giornata di ieri. Al momento, la Lazio non ha ricevuto comunicazioni in merito a una possibile allerta meteo. In tutti i casi, si tratta di una partita complicata anche in virtù dello stato di forma dell'avversario - quattro vittorie nelle ultime cinque. Un successo permetterebbe di chiudere nel modo migliore un ciclo di confronti ravvicinati che ha caratterizzato l'ultimo periodo.

Dopo il match del Dall'Ara ci sarà la pausa di due settimane. La Serie A per la Lazio riprenderà con l'impegno all'Olimpico contro il Torino. A quel punto, altre due gare in trasferta: quella con l'Atalanta in campionato e il quarto di finale contro il Bodo/Glimt. Ricordiamo infine che i laziali non potranno seguire Zaccagni e compagni in Norvegia a causa della decisione presa dalla UEFA, che ha inflitto al club una multa di 30 mila euro, vietando anche la vendita dei biglietti ai propri sostenitori.

