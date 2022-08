Lazio-Flaminio, ci siamo: ecco la mossa di Lotito con il Comune

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Lo Stadio Flaminio non è più un sogno per la Lazio. Arrivano importanti novità sotto questo punto di vista. Come riporta l'edizione odierna di Repubblica, il presidente Lotito ha scritto al Comune di Roma per richiedere tutta la documentazione dell'impianto sportivo capitolino. La nota ufficiale è stata presentata ieri alla dirigente del dipartimento Sport, Patrizia Delvecchio, e la risposta è attesa entro la fine di questo mese. Il club biancoceleste avrà il compito di presentare una prima bozza di un proprio progetto. Può arrivare nei prossimi mesi il passo decisivo per la 'nuova casa' della Lazio. I colloqui informali con l'amministrazione capitolina e le diverse parti coinvolte sono andati avanti per tutto giugno e luglio. Adesso si inizia a fare sul serio.