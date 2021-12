Lazio - Galatasaray, serve la spinta del pubblico: il dato sui biglietti venduti

La posta in palio stasera tra Lazio e Galatasaray sarà alta. In gioco c'è il primo posto del girone che garantirebbe l'accesso diretto agli ottavi di finale di Europa League senza doversi prima scontrare contro une delle terze qualificate nei gironi di Champions. I turchi sono momentaneamente in testa e ai ragazzi di Sarri serve una vittoria per balzare al comando. Giocare in casa rappresenta sicuramente un vantaggio per i biancocelesti che però non potranno contare su una grande cornice di pubblico.

BIGLIETTI - Come spesso accade soprattutto nelle gare infrasettimanali, l'Olimpico sarà tutt'altro che pieno. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei al momento i biglietti acquistati dai tifosi della Lazio sono circa 11000. Un dato comunque migliore rispetto alle gare casalinghe contro Lokomotiv Mosca e Olympique Marsiglia che nella giornata di oggi potrà essere incrementato. Serve la spinta del pubblico per una gara delicata come quella di stasera.