Lazio - Genoa, Hoedt: "Siamo forti e dobbiamo dimostrarlo sul campo"

Poco più di un'ora e la Lazio scenderà in campo all'Olimpico per il match contro il Genoa. Wesley Hoedt, che oggi tornerà titolare dopo due mesi, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio prima della gara: "Quella di oggi è una partita delicatissima. Dobbiamo vincere se vogliamo lottare per raggiungere il nostro obiettivo che è la Champions League. Sarà una gara difficile. Per raggiungere il traguardo abbiamo sei partite e dobbiamo vincerle tutte, non conta se in casa o fuori, dobbiamo vincere questa è l’unica cosa su cui dobbiamo concentrarci oggi. Dobbiamo stare attenti perché il Genoa è una squadra forte ma anche noi siamo forti e dobbiamo dimostrarlo sul campo".

DAZN - Ai microfoni di Dazn, il centrale olandese ha aggiunto: "Sono partito bene anche in Champions, poi ho avuto un periodo difficile personalmente. Non conterà dimostrare a me o alla società di meritarmi la Lazio. Oggi dovrò solo aiutare la squadra a vincere e raggiungere l'obiettivo che è la Champions ".

