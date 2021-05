Lazio - Genoa, il precedente: lo show di Felipe Anderson

LAZIO-GENOA - Dici Genoa, dici tabù e sofferenza, ma anche vittorie con prodezze uniche. Nel tempo le partite contro il Grifone sono state segnate da beffe incredibili e da riscatti a colpi di magie, come nel 2015 quando il 23 settembre la Lazio di Pioli stende 2-0 Gasperini grazie al gol del ritrovato Djordjevic e ad una super giocata di Felipe Anderson.

IL PRECEDENTE - In avvio c'è il palo di Rincon, poi Felipe inizia a prendere le misure per lo show: scatti, dribbling, assist in area e lanci di cinquanta metri, si vede che è ispirato. Al 35' dal cross di Lulic arriva l'incornata di Djordjevic che sblocca il match. Gara in discesa, messa in ghiaccio nel secondo tempo da Anderson con una magia delle sue: al 73' la difesa respinge il traversone di Milinkovic, il pallone arriva fuori l'area dove c'è il brasiliano a cui basta semplicemente un controllo per posizionare la palla dove vuole, lì per calciarla di interno a giro sotto l'incrocio. Che prodezza! Nel finale prova a confezionare anche il 3-0 con slalom e tocco di suola in area prima del cross basso, sul quale però non arriva nessuno. Finisce così, 2-0 per la Lazio trascinata da uno spettacolare Felipe Anderson.

