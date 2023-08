Lazio-Genoa, il rigore di Zaccagni sul maxischermo: la reazione di Immobile e Marinelli

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca 2023

RASSEGNA STAMPA - Nonostante la pessima partita disputata, la Lazio è stata penalizzata dall'arbitraggio nella seconda giornata contro il Genoa. Manca un rigore evidente ai biancocelesti per un intervento imprudente di Bani su Zaccagni al tramonto del primo tempo. Marinelli non fischia il penalty e le immagini del fallo finiscono sul maxischermo dell'Olimpico. Immobile se ne accorge e protesta con convinzione nei confronti del direttore di gara. Le immagini, un breve frame, sono apparse sullo schermo dello stadio solo per errore. Il regolamento ovviamente proibisce la diffusione delle immagini di campo. Il fischietto di Tivoli non cambia comunque la sua posizione nonostante le lamentele di giocatori e panchina. Marinelli non viene neanche richiamato al Var e il gioco prosegue. Il presidente del Grifone Zangrillo si è lamentato per la diffusione del replay. Come riporta Il Corriere dello Sport, le immagini arrivano alla regia che cura la messa in onda della partita e quando è in corso un check Var viene applicato un “tappo”, ovvero vengono nascosti i replay al pubblico presente. A fine primo tempo, il direttore di gara si è lamentato facendo presente quanto accaduto a un ispettore della Lega. Lo stadio si era infiammato e la Lega non ha responsabilità. Dal canto suo la Lazio ha negato colpe e non ha replicato a Zangrillo.