Lazio, i 'lunch match' sai come vincerli. Inzaghi quasi sempre imbattuto...

Lunch match indigesti? Non per la Lazio che solo una volta, all'Allianz contro la Juventus, non è riuscita a vincere. Su 7 incontri che i biancocelesti hanno disputato alle 12.30, sono arrivate 6 vittorie e ben 20 gol realizzati. Insomma, Inzaghi sa come vincerli. Il cannoniere nei match disputati in quest'orario, neanche a dirlo, è Ciro Immobile (4 gol), seguito da Milinkovic, Parolo e Lulic (2 gol).

LAZIO, LUNCH MATCH - Quella di domenica prossima sarà la prima volta, nella stagione in corso, che la Lazio tornerà a giocare alle 12.30: l'ultimo precedente risale alla passata stagione, quando i biancocelesti sconfissero il Cagliari per 3-1: era il 22 dicembre del 2018. La curiosità - riportata dalla rassegna di Radiosei - è che nel 2019 non c'era mai stato un lunch match per la Lazio: questo sarà il primo e, ovviamente, anche l'ultimo.

Lazio, vertice dirigenziale post Capodanno

Brescia - Lazio: info e prezzi dei biglietti

TORNA ALLA HOMEPAGE