Lazio, i numeri di Immobile sono una consolazione: a segno in tutte le trasferte in questa stagione

Sarà difficile smaltire la sconfitta rimediata all'ultimo minuto a San Siro per la Lazio. Dopo una prestazione da grande squadra, grazie alla quale i biancocelesti erano riusciti a rimontare il Milan sul 2-2, Theo Hernandez di testa ha spento tutti i sogni di gloria della squadra di Inzaghi. Una battuta d'arresto che pesa, soprattutto prima della sosta e con più di 10 giorni da dover aspettare per potersi rifare sul campo. A rinfrancare i biancocelesti ci pensa come al solito Ciro Immobile. L'attaccante partenopeo ieri, dopo aver fallito un calcio di rigore, non si è buttato giù e ha trovato uno splendido gol che era valso il momentaneo pareggio. Come riporta Lazio Page, con la rete di ieri Immobile ha messo il timbro in tutte le trasferte della Lazio in cui è sceso in campo questa stagione (Cagliari, Torino, Crotone, Dortmund, Spezia, Benevento e Milan). Un dato che certifica ancora una volta il suo splendido stato di forma e l'importanza che i suoi gol hanno per l'economia della squadra.

Pubblicato 24/12/2020

Lazio, che beffa! I biancocelesti giocano meglio, ma il Milan vince al 92'

Milan - Lazio, Patric: "Abbiamo dominato, meritavamo la vittoria"

TORNA ALLA HOME PAGE